Inter, Zanetti blinda Martinez: "Spero che resti a lungo con noi"

IL GIOIELLO

"Il Barcellona su Lautaro Martinez? L'idea è che resti con noi, spero per un bel po'. All'Inter può essere importante già da adesso". Con queste parole Javier Zanetti, nel corso di una intervista rilasciata al sito del quotidiano spagnolo Marca, esclude un possibile passaggio dell'argentino ai blaugrana, che da tempo hanno messo gli occhi su di lui. Il vicepresidente dell'Inter sempre a proposito dell'attaccante suo connazionale ha aggiunto: "Ha solo 22 anni ed è esploso con un rendimento molto elevato in breve tempo". Infine Zanetti ha rivelato anche un retroscena sulla sua carriera da calciatore: "Avevo delle offerte e stavo per andare al Real Madrid prima di firmare per l'Inter".