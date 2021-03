Inter, Vidal senza stampelle: "Ho iniziato la mia seconda tappa"

QUI INTER

Il cileno sulla via del recupero dopo l'operazione al menisco del ginocchio sinistro: "Sono più forte e felice che mai"

Procede spedito il recupero di Arturo Vidal. Il cileno, che era stato operato al menisco il 12 marzo, ha già tolto le stampelle e lo ha annunciato con un post su Instagram, in cui ha mostrato tutta la sua felicità: "Inizio la mia seconda tappa - ha scritto in un messaggio rivolto ai suoi fan - Già senza stampelle e più forte e felice che mai!". Getty Images

Il centrocampista dovrebbe averne per circa 25 giorni in totale e potrebbe dunque tornare a disposizione di Conte dopo la sosta, per il match di sabato 3 aprile contro il Bologna o per il recupero contro il Sassuolo, se sarà confermata la data del 7 aprile.