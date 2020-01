Inter, vendetta per Kulusevski: chiesto Pogba allo United

PROVE DI VENDETTA

"L'Inter è balzata in testa nella corsa a Paul Pogba". Così il Mirror ha lanciato la notizia che anche la società nerazzurra ha bussato alla porta del Manchester United per il centrocampista francese, in uscita dalla Premier League e seguito da Real Madrid e Juventus. Pogba avrebbe dato l'ok a trasferirsi alla corte di Conte, ma lo United - che valuta il giocatore 170 milioni di euro - tratterà solo inserendo Lautaro nell'affare.

La notizia lanciata dal tabloid inglese è da prendere con le pinze e analizzare per quella che è ancora una indiscrezione, ma la possibilità che la società nerazzurra - con tutti i condizionali del caso - possa iscriversi alla corsa al centrocampista francese facendo leva sul suo rapporto con Conte è una ipotesi che col passare del tempo sta trovando sempre più conferme. Per giugno probabilmente, anche se non si esclude a priori un inasprimento del rapporto tra giocatore e Red Devils già a gennaio che porterebbe a clamorosi, quanto oggi improbabili, scenari.

Il Manchester United però è stato chiaro: per parlare di Pogba all'Inter, nonostante l'ok virtuale del giocatore a vestirsi di nerazzurro portando a termine la vendetta di Marotta e soci alla Juventus dopo lo sgarbo Kulusevski, vuole Lautaro Martinez, già obiettivo del Barcellona. E qui si passa alle valutazioni dei cartellini per capire la portata della questione. Pogba è valutato circa 170 milioni di euro dallo United; il "Toro" nerazzurro invece gira su cifre vicine ai 100 milioni di euro. Le operazioni sono presto fatte, senza considerare l'esborso decisamente diverso per l'ingaggio.