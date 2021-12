Inter, ufficiale il rinnovo di Dimarco fino al 2026

INTER

Il difensore prolunga il contratto che era in scadenza 2023: percepirà circa due milioni di euro a stagione

Il rinnovo di contratto era nell'aria, oggi è arrivata l'ufficialità: Federico Dimarco ha firmato il prolungamento con l'Inter per ulteriori tre anni, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2026. Il difensore classe 1997, che quest'anno ha già totalizzato 24 presenze giocando come terzo difensore o a sinistra come alternativa a Perisic, percepirà circa 1,8 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. inter.it

Un premio che Dimarco, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, si è meritato in virtù delle ottime prestazioni di questo inizio stagione: nel 2019 era rientrato in nerazzurro dove era stato utilizzato per quattro volte da Antonio Conte prima del prestito a Verona. L'anno e mezzo in gialloblù gli ha consentito di trovare minutaggio e crescere sotto il profilo tattico, tanto che Simone Inzaghi ha subito iniziato a inserirlo nelle rotazioni in squadra, anche per via del piede sinistro fondamentale nelle situazioni di calci piazzati.