Inter, tutto fatto per Kolarov: e Vidal va verso la risoluzione

L'Inter ha chiuso per Aleksandar Kolarov e in attesa di novità sul futuro di Milan Skriniar completa il suo reparto difensivo. Il serbo ha accettato la proposta dei nerazzurri e firmerà un contratto della durata di un anno con opzione per il secondo. Per Conte un acquisto di qualità e grande esperienza e per di più low cost perché alla Roma, con cui l'accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi, andrà un indennizzo di circa 2 milioni di euro. Mancano ormai solo gli ultimi dettagli, ma la trattativa può considerarsi chiusa.