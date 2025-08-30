Inter, Taremi sceglie l'Olympiacos: firmerà un biennale

Il futuro di Mehdi Taremi trova finalmente soluzione. L'Inter da tempo aveva deciso di cederlo e, dopo numerose piste sfumate, quella che porta all'Olympiacos è quella giusta: l'attaccante iraniano si è convinto a trasferirsi in Grecia, firmerà un contratto biennale. L'Inter, con cui aveva un contratto fino al 2027 da oltre 3 milioni a stagione, riceverà una cifra vicina ai 2 milioni di euro.