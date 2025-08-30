Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, Taremi sceglie l'Olympiacos: firmerà un biennale

L'attaccante iraniano vicino a firmare con i greci un biennale, ai nerazzurri una cifra vicina ai 2 milioni di euro

30 Ago 2025 - 13:12

Il futuro di Mehdi Taremi trova finalmente soluzione. L'Inter da tempo aveva deciso di cederlo e, dopo numerose piste sfumate, quella che porta all'Olympiacos è quella giusta: l'attaccante iraniano si è convinto a trasferirsi in Grecia, firmerà un contratto biennale. L'Inter, con cui aveva un contratto fino al 2027 da oltre 3 milioni a stagione, riceverà una cifra vicina ai 2 milioni di euro

Che la svolta fosse vicina lo si era intuito pure dalle recenti parole del giocatore dopo match vinto dalla sua nazionale contro l'Afghanistan per 3-1: "Con il club esiste un ottimo feeling, ci stiamo confrontando quotidianamente per trovare la migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa. Tempi stretti? Spero che tutto sarà definito a breve, entro la fine di questo torneo (l'Afa Nations Cup 2025 con finale fissata per l'8 settembre, ndr)"

Davide Frattesi

Newcastle, tentativo last minute per Frattesi ma per l'Inter è centrale nel progetto

taremi
inter
olympiacos

