Mercato

Inter, Chivu: "Calhanoglu ha voglia di stare in questo gruppo"

30 Ago 2025 - 19:16

"Chalanoglu è un giocatore importante e lo ha dimostrato, come ha dimostrato di voler stare in questo gruppo e di migliorarsi perché dal primo giorno ci ha fatto vedere cose importanti. È tornato motivato e con la mentalità e ambizione giuste, con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione consapevole del fatto che ciò che conta è quest'anno. Le prime partite sono importantissime, adesso ritorna dopo la squalifica e siamo contenti". Così Cristian Chivu tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, match valido per la seconda giornata di campionato.

20:36
Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"
20:23
Juve, Tudor: "E' stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio"
19:16
Inter, Chivu: "Calhanoglu ha voglia di stare in questo gruppo"
18:35
Bologna, Di Vaio: "Chiacchierata con la Roma per Dominguez"
18:32
Atalanta, Percassi: "Musah? Stiamo parlando col Milan"