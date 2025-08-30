Inter, Chivu: "Calhanoglu ha voglia di stare in questo gruppo"

"Chalanoglu è un giocatore importante e lo ha dimostrato, come ha dimostrato di voler stare in questo gruppo e di migliorarsi perché dal primo giorno ci ha fatto vedere cose importanti. È tornato motivato e con la mentalità e ambizione giuste, con la voglia di lasciarsi alle spalle la scorsa stagione consapevole del fatto che ciò che conta è quest'anno. Le prime partite sono importantissime, adesso ritorna dopo la squalifica e siamo contenti". Così Cristian Chivu tecnico dell'Inter, alla vigilia della sfida contro l'Udinese, match valido per la seconda giornata di campionato.