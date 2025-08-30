Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bologna, Di Vaio: "Chiacchierata con la Roma per Dominguez"

30 Ago 2025 - 18:35

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como facendo il punto sul mercato: "In entrata pensiamo non di fare niente. Siamo per la duttilità dei nostri giocatori, sia davanti che a centrocampo. Mi viene in mente Fabbian, che è stato convocato in Nazionale per la prima volta. In accordo con l'allenatore dovremmo rimanere così. Alcuni profili stiamo valutando di farli partire per farli giocare. Per Dominguez c'è stato un mezzo interessamento della Roma, una chiacchierata ma poi si è avvicinata la partita e in questo momento è tutto fermo". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

I più visti di Mercato

MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

Nkunku, tecnica e gol: un jolly per l'attacco con l'incognita infortuni

Francia, Deschamps: "Situazione Rabiot lunedì sarà chiara, Kolo Muani non era pronto"

Calciomercato live

Calciomercato live

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:36
Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"
20:23
Juve, Tudor: "E' stato un mercato complicato e Comolli sta provando a fare il meglio"
19:16
Inter, Chivu: "Calhanoglu ha voglia di stare in questo gruppo"
18:35
Bologna, Di Vaio: "Chiacchierata con la Roma per Dominguez"
18:32
Atalanta, Percassi: "Musah? Stiamo parlando col Milan"