Bologna, Di Vaio: "Chiacchierata con la Roma per Dominguez"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della partita contro il Como facendo il punto sul mercato: "In entrata pensiamo non di fare niente. Siamo per la duttilità dei nostri giocatori, sia davanti che a centrocampo. Mi viene in mente Fabbian, che è stato convocato in Nazionale per la prima volta. In accordo con l'allenatore dovremmo rimanere così. Alcuni profili stiamo valutando di farli partire per farli giocare. Per Dominguez c'è stato un mezzo interessamento della Roma, una chiacchierata ma poi si è avvicinata la partita e in questo momento è tutto fermo".