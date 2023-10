Inter, Taremi pista calda per gennaio: se il Porto esce dalla Champions...

MANOVRE NERAZZURRE

L'attaccante iraniano ancora nel mirino dei nerazzurri, che nel mercato invernale potrebbero godere di un sostanzioso 'sconto' rispetto ai 25 milioni chiesti in estate

Da Milano a Milano. Da una sponda all'altra del Naviglio, Mehdi Taremi è destinato a governare pure i rumours della sessione invernale del calciomercato dopo averne agitato sogni e suggestioni in quella estiva. A 24 ore dal gong sembrava cosa fatta per vestire Diavolo, poi il ruolo degli intermediari ha fatto levitare il prezzo e sgonfiare il trasferimento. Le guglie del Duomo e il tempio di San Siro restano, però, meta appetibile per l'attaccante iraniano, mai uscito dai radar dell'Inter e dal block notes di Piero Ausilio, che continua a osservare la situazione per dare a Inzaghi un ritocco pesante. Lautaro è una sentenza, Thuram un talento già consacrato, ma ad ora mancano i gol di Arnautovic, che tornerà a novembre, e di Sanchez, lontanissimo dai suoi standard. Zero gol in due.

Riecco spuntare, dunque, la sagoma pesante e tecnica del 31enne Taremi che col Porto ha sempre un buon rapporto ma pure un contratto in scadenza e un bottino di gol oggi misero: 2 reti in 11 presenze. Per chi viaggia sui trenta a stagione i conti non tornano.

E presto potrebbero non tornare al Porto, vetrina carissima che rischia però di veder sparire il prezzo dal cartellino dell'iraniano. A gennaio, a sei mesi dalla scadenza del contratto, il Porto può trovarsi a un bivio pericolosissimo: perderlo a zero a giugno o monetizzare.

Il solo dubbio fa crollare il prezzo di mercato. Dai 25 milioni chiesti ad agosto, si può scendere fino ai 10 e molto dipenderà dal futuro europeo dei Dragoes e dagli introiti Champions. La squadra di Conceicao in questo momento è terza in Liga, dunque fuori dalla prossima Champions, e seconda in un girone dominato dal Barcellona.

Se salta ai gironi la Champions, saltano mezza stagione e un bel po' di milioni. Terreno fertile per l'assalto interista, già a gennaio, o comunque per mettersi in pole per giugno, per l'ennesimo colpo a costo zero.

