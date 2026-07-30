De Zerbi ammette: "Romero uno dei migliori ma rispetto la sua volontà"

Cristian Romero è uno dei giocatori in uscita dal Tottenham: piace all'Inter ma dall'Argentina spiegano come il difensore argentino preferirebbe andare al Barcellona, impegnato però nelle cessioni. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter resta vicina a chiudere l'affare per circa 40 milioni di euro anche se gli inglesi vorrebbero alzare un po' la posta, mentre sullo stipendio ballano ancora 500.000 euro. Da fonti vicine ai nerazzurri, però, non risultano passi avanti nella trattativa.
Intanto Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs, ne ha parlato così: "Con me è stato super, incredibile. Ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita della scorsa stagione (quella che poi ha portato la salvezza, ndr), non è vero che voleva andare in Argentina (era infortunato, ndr) per prepararsi ai Mondiali, sbagliato criticarlo. Non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare, ho rispettato la sua decisione. È uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma voglio rispettare la sua volontà". De Zerbi ha quindi confermato come Romero abbia chiesto la cessione.