De Zerbi ammette: "Romero uno dei migliori ma rispetto la sua volontà"

Intanto Roberto De Zerbi, allenatore degli Spurs, ne ha parlato così: "Con me è stato super, incredibile. Ha sofferto quando non ha giocato l'ultima partita della scorsa stagione (quella che poi ha portato la salvezza, ndr), non è vero che voleva andare in Argentina (era infortunato, ndr) per prepararsi ai Mondiali, sbagliato criticarlo. Non l'ho mai chiamato per convincerlo a restare, ho rispettato la sua decisione. È uno dei migliori difensori centrali al mondo, ma voglio rispettare la sua volontà". De Zerbi ha quindi confermato come Romero abbia chiesto la cessione.