Inter, spunta la pista Nandez: Nainggolan la carta da giocare

MANOVRE NERAZZURRE

Potrebbe essere l'uruguaiano il sostituto di Hakimi, per il belga l'occasione di accasarsi definitivamente al Cagliari

Sono giorni caldi sull'asse Milano-Cagliari. L'Inter è costantemente al lavoro per provare ad accontentare Radja Nainggolan e la sua voglia di accasarsi ai rossoblù in maniera definitiva, ma allo stesso tempo ragiona anche sul mercato in entrata e ha messo nel mirino Nahitan Nandez. L'uruguaiano, vero e proprio jolly di centrocampo, potrebbe essere l'uomo giusto per sostituire Hakimi, avendo dimostrato di sapersi adattare alla grande sulla fascia destra. Getty Images

Secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno fiutato l'occasione e vorrebbero inserire nell'affare anche il giovane Lucien Agoumé, che la scorsa stagione ha giocato in prestito allo Spezia facendo registrare 12 presenze in Serie A. Agoumé (valutato all'incirca 10 milioni) e Nainggolan sarebbero dunque le carte da giocare per provare a erodere la clausola da 36 milioni di euro di Nandez. Entrambi riscontrano il gradimento di Leonardo Semplici, che ha cominciato la stagione già consapevole di dover rinunciare, con tutta probabilità, al centrocampista sudamericano. Su Nandez, infatti, c'è da tempo anche il Leeds di Bielsa, ma i buoni rapporti tra Inter e Cagliari (a breve le due società dovrebbero chiudere anche per Dalbert) potrebbero mettere i nerazzurri in pole position.