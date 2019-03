Inter, sogno Dybala per affiancare Lautaro: Icardi verso la Juve

19/03/2019

Nonostante i messaggi distensivi lanciati da Beppe Marotta , il futuro di Mauro Icardi è ancora un grosso rebus in casa Inter , soprattutto adesso che Lautaro Martinez ha conquistato tutti (in particolare Spalletti ) con una grande prestazione nel derby contro il Milan . El Toro viene considerato l'attaccante del futuro in casa nerazzurra e secondo La Gazzetta dello Sport, che mette la notizia in prima pagina, il compagno ideale per giocare con l'argentino sarebbe Paulo Dybala , da sempre un pallino di Marotta, che lo ha voluto fortemente a Torino e lo vedrebbe molto bene anche all'Inter.

Dopo le tante voci delle ultime settimane, e dopo il botta e risposta tra Paratici e Marotta, prende dunque sempre più quota la possibilità di un clamoroso 'scambio' di attaccanti tra i due club. Già la scorsa estate i bianconeri avevano seriamente pensato all'acquisto di Icardi, che in caso di partenza di Mandzukic potrebbe prendere il posto del croato al fianco di CR7, inoltre l'operazione permetterebbe ad entrambe le società di registrare una maxi-plusvalenza.

"Le prossime settimane permetteranno di distinguere meglio certe sfumature e di leggere meglio le prospettive di mercato. In questa fase l’interesse tecnico interista è prevalente, considerando che per mille motivi c’è bisogno di aria nuova nel reparto offensivo. Ad esempio non c’è solo Maurito in uscita. Anche il suo rivale, Ivan Perisic, potrebbe fare le valigie in presenza di un’offerta accettabile. E in questa prospettiva, a maggior ragione, il club di Zhang dovrebbe alzare il tiro nella caccia ai sostituti. Ciò spiega, dunque, come mai il nome di Dybala sia ricorrente in certe conversazioni”, conclude il quotidiano rosa.