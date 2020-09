Inter, Skriniar: "Non ho motivo di andarmene, Conte mi vuole ancora"

Dopo le tante voci su un suo possibile addio all'Inter, Milan Skriniar interviene in prima persona sulla questione e lo fa allontanando ogni ipotesi di cessione: "Io via dall’Inter? Non ho alcuna informazione a riguardo - ha detto dal ritiro della nazionale slovacca - Ho ancora un contratto di tre anni e sono un giocatore di questa squadra. Conte mi vuole ancora a Milano e nessuno, dalla società, mi ha detto che non mi vuole. Non è facile per lui scegliere chi far giocare tra 30 giocatori a disposizione e di certo non fa delle scelte per ferire qualcuno. Lo fa per il bene della squadra e io non ho motivo di lasciare l’Inter. Loro mi vogliono ancora e io mi sono sempre impegnato in allenamento. Sono lo stesso giocatore di sempre".