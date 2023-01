Inter-Skriniar: la risposta a fine settimana ma poco ottimismo sul rinnovo

DOPO LA SUPERCOPPA

Il tira e molla con il difensore slovacco non fa propendere per una conclusione felice della vicenda

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Milan Skriniar darà una risposta all’Inter dopo la Supercoppa italiana sull'annosa questione del rinnovo del contratto del difensore slovacco. Entro la fine di questa settimana (probabilmente venerdì), ci sarà un incontro con l’agente. Non c’è molto ottimismo da parte nerazzurra visto che il tira e molla tra la Società e il giocatore è durato fin troppo.

L'Inter è arrivata a offrigli 6 milioni netti più bonus, alzando la propria offerta e non ha intenzione di spingersi più in alto di così. Skriniar continua a non dare risposte lasciando intendere di avere intenzione di trovare una squadra che possa offrirgli di più e che sia di primissima fascia in Europa. La famosa offerta estiva del Psg, superiore ai 9 milioni, non è più un'opzione ma il fatto che il difensore non si sia ancora espresso sulla volontà di restare lascia pensare che abbia intenzione di valutare altre opzioni (sempre che non ce ne sia già una concreta). L'altra possibilità è quella di diventare una bandiera del club, come gli hanno chiesto recentemente i tifosi nerazzurri con uno striscione, ma in Viale delle Liberazione non c'è più molto ottimismo.