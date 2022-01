Inter, Sensi ha detto sì: la Sampdoria per rilanciarsi

IN PRESTITO

Il centrocampista firma per sei mesi in prestito

Affare fatto: Stefano Sensi è praticamente un nuovo giocatore della Sampdoria. Il centrocampista ha accettato il prestito secco di sei mesi e scelto di lasciare l'Inter per giocare di più e rilanciarsi, anche pensando alla Nazionale e al Mondiale. La firma arriverà nelle prossime ore con il centrale che è pronto a sbarcare a Genova per le visite mediche di rito. È il primo rinforzo per il nuovo allenatore Giampaolo.

Dopo diversi infortuni che l'hanno frenato nell'ultimo anno in nerazzurro, Sensi ha voglia di rimettersi in gioco e la Sampdoria rappresenta per lui l'occasione giusta. Sei mesi per dimostrare il suo valore e poi tornare alla Pinetina per essere ancora protagonista con il contratto fino al 2024. Questo il piano dell'ex Sassuolo che vuole mettersi alle spalle un periodo buio. In questa stagione solo 169 minuti giocati tra Serie A (9 presenze) e Champions League (2 presenze). Giocatore che al momento era fuori dai piani di Simone Inzaghi e ora ha scelto di mettersi in luce sotto la lanterna.