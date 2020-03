Inter, salgono sempre più le possibilità di un ritorno di Coutinho

Il ritorno di Philippe Coutinho all'Inter sta diventando una ipotesi sempre più plausibile. Il cartellino del brasiliano classe 1993, che lasciò proprio i nerazzurri nel gennaio del 2013 per accasarsi al Liverpool, è di proprietà del Barcellona: attualmente "Cou" si trova in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco ma è altamente improbabile che il club bavarese lo riscatti versando i 120 milioni di euro pattuiti lo scorso agosto. Nel caso dovrà tornare in Catalogna ma difficilmente resterà alla corte blaugrana. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il brasiliano vorrebbe fare ritorno in Inghilterra, al Liverpool, anche se sulle sue tracce ci sono pure Chelsea, Tottenham, Arsenal e Manchester United. Ma il Barcellona intende giocare questa carta sui tavoli delle trattative con Inter e Parsi Saint-Germain per Lautaro Martinez e Neymar. Il giocatore piace molto a Conte e Marotta e la valutazione pressoché identica a quella del Toro (111 milioni la clausola rescissoria con l'Inter) potrebbe facilitare il buon esito della trattativa.