Inter: Rodriguez al Betis, Gasiorowski resta in pole per la difesa

MOSSE NERAZZURRE

L'ex Toro ha raggiunto un accordo verbale con gli spagnoli, il talento del Valencia è il preferito dalla dirigenza nerazzurra per il reparto arretrato. Frenata Satriano-Brest

© Getty Images Niente Inter per Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Torino, è a un passo da Betis Siviglia, con cui ha raggiunto un accordo verbale fino al 2026, come riferisce Fabrizio Romano. Il suo nome è stato accostato alla squadra nerazzurra, alla ricerca di un vice Bastoni, ma la dirigenza nerazzurra non ha mai fatto partire l'affondo per il nazionale elvetico. Meglio un nome di prospettiva come quello di Yarek Gasiorowski, classe 2005, in forza al Valencia e campione d'Europa Under 19 con la Spagna.

Gasiorowski è legato al Valencia fino al 2025 (con opzione per un rinnovo biennale a favore del club spagnolo) con una clausola rescissoria di 15-20 milioni. Ha lo stesso procuratore di Josep Martinez - Sergio Barila - e il suo nome è stato fatto proprio a margine della trattativa per portare all'Inter il portiere del Genoa. Lo spagnolo è salito in cima alle preferenze, ma prima c'è bisogno di vendere. E in questo senso si registra una frenata per il trasferimento di Satriano al Brest: l'Inter ha raggiunto un accordo con il club francese per 6 milioni più bonus ma l'attaccante uruguaiano, nell'incontro con la dirigenza nerazzurra di mercoledì in sede, ha fatto sapere di preferire un trasferimento nella Liga spagnola.

Via libera invece per il passaggio di Valentin Carboni al Marsiglia, che dovrebbe avvenire entro fine settimana: prima il rinnovo con l'Inter poi il trasferimento alla corte di De Zerbi in prestito oneroso da 1 milione con diritto di riscatto a 36 e controriscatto a 40.