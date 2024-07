Inter, è Gasiorowski del Valencia il nome per la difesa

MOSSE NERAZZURRE

Ha lo stesso procuratore di Martinez, il suo nome è stato fatto durante la trattativa per portare il portiere in nerazzurro

© Getty Images Il suo nome è stato fatto a margine della trattativa per portare Josep Martinez in nerazzurro come vice Sommer. Si tratta di Yarek Gasiorowski, difensore centrale mancino del Valencia classe 2005, fresco vincitore dell'Europeo Under 19 con la Spagna: è su di lui che - come riferisce Tuttosport - l'Inter ha messo gli occhi per regalare a Simone Inzaghi un rinforzo per il reparto arretrato. Ausilio e Baccin ne hanno già parlato con il suo procuratore, Sergio Barila, lo stesso del portiere spagnolo. Ha un contratto con il Valencia fino al 2025 (con opzione per un rinnovo biennale a favore del club spagnolo) con una clausola rescissoria di 15-20 milioni.

Gasiorowski nell'ultima Liga ha collezionato14 presenze, di cui 5 partite giocate da titolare nelle ultime 6 giornate. In passato il suo nome è stato accostato alla anche Juventus. L'Inter aspetta di mettere insieme il 'tesoretto' dalle cessioni - fatta per Agoumé a Siviglia con 4 milioni per il 50% del cartellino con opzione di acquisto per un altro 40% e il restante 10% come percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri, Satriano verso il Brest per 6 milioni più bonus la valutazione del cartellino e Valentin Carboni verso il Marsiglia in prestito oneroso per 1 milioni più riscatto a 36 e controriscatto a 40 - per avanzare l'offerta al Valencia.