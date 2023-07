Frattesi all'Inter, Carnevali annuncia: "Affare fatto". Ora visite e ufficialità

AFFARE CONCLUSO

Per il centrocampista azzurro contratto quinquennale

Davide Frattesi all'Inter: ora è davvero tutto fatto. La conferma è arrivata direttamente dall'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che questo pomeriggio è stato nella sede nerazzurra per sistemare gli ultimi dettagli insieme a Marotta: "Possiamo dire che è fatta? Sì, è fatta, tutto firmato poco fa" ha dichiarato all'uscita. "Siamo assolutamente contenti, sicuramente non è stata facile perché c'erano tanti club interessanti. Ma con l'Inter si è conclusa nel modo migliore per noi ma anche per il giocatore che aveva sempre espresso la sua preferenza per i nerazzurri. Quella per Samuele Mulattieri era una trattativa già in corso, è un giovane in cui crediamo. Pensiamo sia un ottimo acquisto per il Sassuolo e per la nostra politica. Un rinforzo al posto di Frattesi? Di sicuro dobbiamo muoverci a centrocampo per rimpiazzarlo". Il centrocampista azzurro svolgerà le visite mediche già oggi, giovedì l'ultimo passo formale che con l'annuncio dell'ufficialità.

"Frattesi - ha proseguito Carnevali - è un giovane italiano con caratteristiche diverse da altri giocatori. L'Inter ha fatto un ottimo acquisto e sono convinto che saprà valorizzarlo nel modo migliore perché è un grandissimo talento". Frattesi costerà ai nerazzurri nel complesso circa 36 milioni di euro. Precisamente 6 per il prestito oneroso, 27 per il riscatto più 3 di bonus. A far abbassare la parte cash ci penserà Samuele Mulattieri, girato a titolo definitivo al Sassuolo: la punta ex Frosinone è stata valutata sui 6-7 milioni di euro.

Frattesi, che alla Pinetina troverà un assetto tattico per lui perfetto visto il centrocampo a tre di Inzaghi, effettuerà le visite mediche di rito già nella giornata di oggi. Giovedì l'ufficialità. Per assicurarsi Frattesi Marotta ha battuto la concorrenza di Milan e Roma: i giallorossi in particolare, vedranno arrivarsi circa 9-10 milioni di euro, ossia il 30% della cifra incassata dagli emiliani.