Inter, per Hakimi al PSG serve attendere la possibile controfferta Real

"Credo che per il passaggio di Hakimi al Paris-Saint Germain serviranno ancora 24 ore, dobbiamo sistemare alcuni dettagli": le parole pronunciate ieri da Giuseppe Marotta spostano poco in avanti la deadline della cessione del marocchino, prevista inizialmente entro il 30 giugno. Tra i dettagli menzionati dall'ad dell'Inter c'è anche la posizione del Real Madrid, che la scorsa estate, aveva fatto inserire nel contratto dell'esterno una clausola che prevede la possibilità di pareggiare l'offerta più alta ricevuta dai nerazzurri in caso di cessione.

Getty Images