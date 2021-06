Inter, Marotta: "Hakimi-PSG? C'è ancora da lavorare"

LA TRATTATIVA

Ci sono ancora dei dettagli da sistemare prima dell'ufficialità

Ci vorrà ancora qualche giorno per l'ufficialità del passaggio di Hakimi dall'Inter al Psg. "C'è ancora da lavorare" le parole di Beppe Marotta, al termine del summit con l'agente del calciatore. Nessuna frenata, ma solo la necessità di ultimare gli ultimi dettagli di un'operazione che porterà nelle casse nerazzurre 68 milioni di euro più 5 di bonus. Getty Images

Nessun dubbio che l'avventura di Hakimi a Milano sia ormai ai titoli di coda, come anche confermato dal suo agente Camano fuori dalla sede nerazzurra: "Se è triste? Chi va via dall'Inter è sempre triste". Ma ci vorrà ancora qualche giorno per sistemare gli ultimi: quasi impossibile, a questo punto, che la cessione avvenga entro il 30 giugno in modo da poterla mettere subito a bilancio.