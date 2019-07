Inter, nuovo assalto per Barella e Dzeko

08/07/2019

Mentre l' Inter inizia la nuova stagione nel ritiro di Lugano , l'ad dei nerazzurri, Beppe Marotta , continua a lavorare senza sosta sul mercato per regalare i rinforzi richiesti ad Antonio Conte e oggi potrebbe essere una giornata decisiva: Marotta infatti non è partito per Lugano perché in giornata in Lega Calcio ci sarà un'altra importante riunione per la programmazione del futuro della Serie A. L'occasione giusta per l'ad interista per incontrare di nuovo il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini , e l'ad della Roma, Guido Fienga , per discutere delle operazioni Barella e Dzeko (che Marotta non ha nascosto essere obiettivi dei nerazzurri) .

"Sarà una partita a scacchi. Rispettiamo le società proprietarie del cartellino, ma servirà un prezzo congruo per chi vuole comprare" ha detto l'ad nerazzurro durante la conferenza stampa di presentazione di Conte e proprio per trovare un accordo 'congruo' oggi incontrerà Cagliari e Roma. Sia Barella sia Dzeko hanno già fatto capire chiaramente di volere i nerazzurri, quindi l'Inter non sembra intenzionata ad alzare le sue offerte, ma con entrambi i club si tornerà a parlare di contropartite tecniche giovani da inserire negli affari.

Il nome che circola nelle ultime ore è quello di Felice D'Amico, attaccante che nell'ultima stagione ha militato in prestito al Chievo e che piace al Cagliari. Il club di Giulini sembra intenzionato ad andare in contro al desiderio di Barella di andare a Milano e con l'inserimento di D'Amico potrebbe accettare l'offerta nerazzurra in tempi brevi.

Discorso più lungo invece quello che riguarda Dzeko: l'Inter non vuole offrire i 20 milioni richiesti dalla Roma e mantiene l'offerta ferma a 10, ma se la situazione non dovesse sbloccarsi il club nerazzurro potrebbe anche decidere di mollare l'attaccante per questa sessione e tornare all'assalto tra meno di un anno per portarlo via da Roma a costo zero.