Inter: nuova offerta per Brozovic, stallo per Perisic. Visite per Onana

ManovrE NERAZZURRE

Con il primo nuovo appuntamentoa breve, con il secondo nessuna novità fino a febbraio. Fatta per il portiere proveniente dall'Ajax

Un appuntamento in agenda fissato al telefono con il papà agente per proseguire il discorso rinnovo. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza dell'Inter e Marcelo Brozovic: sul tavolo una nuova proposta del club per cercare di chiudere il prima possibile la questione. Lo spera Simone Inzaghi: "Si sbrighi a rinnovare", ha detto il tecnico nerazzurro alla vigilia di Natale, sottolineando ancora una volta il ruolo fondamentale del giocatore nel gioco nerazzurro. L'Inter infatti è pronta ad alzare l'offerta da 6 a 6,5 milioni - 7 milioni la richiesta attuale del centrocampista croato, inizialmente erano 8 - grazie all'inserimento di bonus, come riferisce la Gazzetta dello Sport. C'è ottimismo, come ha detto più volte l'ad Beppe Marotta, per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno: Brozovic vuole restare.

Più complicata invece la situazione di Ivan Perisic, anche lui in scadenza a giugno come il connazionale: nessuna novità nell'immediato e un incontro con il club fissato non prima di febbraio. Il centrocampista croato chiede un triennale a 6 milioni a stagione mentre l'Inter può offrirgli un biennale da 4 milioni a stagione.

VISITE MEDICHE PER ONANA

Capitolo nuove entrate. Tutto fatto per l'erede di Handanovic, il portiere André Onana dell'Ajax, cui l'Inter ha comunicato ufficialmente la trattativa con il giocatore che a giugno si svincola. Il camerunese classe 1996 ha fatto le visite mediche a Milano, ora si attende la firma del contratto quinquennale a partire dalla prossima stagione. Poi Onana tornerà in ritiro con il Camerun in vista della Coppa d’Africa.