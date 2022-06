Inter, Mkhitaryan-Day: visite mediche ok, c'è la firma sul contratto

IL COLPO

L'armeno, svincolatosi dalla Roma, ha firmato un biennale da 3,3 milioni più bonus

Prima giornata da giocatore dell'Inter per Henrikh Mkhitaryan. Il fantasista armeno, arrivato a parametro zero dalla Roma, ha svolto in mattinata le visite mediche di rito presso l'Humanitas di Rozzano. Poi si è recato al Coni di Via Piranesi per l'idoneità agonistica, nel tardo pomeriggio è arrivata la firma sul contratto con i nerazzurri, un biennale da 3,3 milioni di euro netti più bonus per arrivare facilmente a 4.

A questo punto, come per Onana, manca solo l'ufficializzazione del 33enne armeno come nuovo rinforzo a disposizione di Inzaghi. All'ex Roma, insieme a Calhanoglu, il compito di dare fantasia, gol e assist per gli attaccanti.