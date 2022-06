Inter, Mkhitaryan a un passo: ha comunicato alla Roma che non rinnoverà

Henrikh Mkhitaryan ha preso la sua decisione: l'armeno ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e sarà dunque disponibile sul mercato a parametro zero. Nel suo futuro c'è l'Inter, con cui già da tempo il suo entourage aveva intavolato una trattativa per un ingaggio fino al 2024: a pesare sulla scelta del centrocampista ex Arsenal e United è stata soprattutto la possibilità di tornare a giocare in Champions League nella prossima stagione.