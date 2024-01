Inter, Taremi: "Penso alla nazionale, non è il momento di parlare di mercato"

LE PAROLE

L'attaccante del Porto, impegnato in Coppa d'Asia con l'Iran, dribbla le domande sul futuro

Mehdi Taremi dribbla le domande sul futuro e preferisce non sbilanciarsi su un suo approdo all'Inter a fine stagione, nonostante l'accordo sembri ormai cosa fatta: "Le voci sull'Inter? Non è il momento per parlarne - le parole dell'attaccante iraniano in conferenza stampa -. Adesso siamo in Qatar per la nazionale e penso che la nazionale sia più importante di tutto".

Taremi in queste settimane è impegnato in Coppa d'Asia con il suo Iran con cui, dopo aver superato agevolmente la Palestina per 4-1, si prepara ora ad affrontare Hong Kong nella seconda sfida del Gruppo C. La nazionale iraniana è tra le principali candidate alla vittoria finale, insieme a Giappone, Corea del Sud, Australia e Arabia Saudita.

L'accordo con la società nerazzurra, al di là delle dichiarazioni di circostanza, sembra totale: Taremi, che arriverà a parametro zero dopo 4 anni in Portogallo, dovrebbe firmare un biennale con opzione per il terzo anno da circa 3 milioni di euro a stagione.