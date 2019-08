Inter, l'agente di Llorente nella sede nerazzurra: lo spagnolo come vice-Lukaku

Nella giornata di Biraghi e soprattutto di Alexis Sanchez, ecco che nella tabella di mercato Inter entra (o ritorna) di prepotenza anche Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, che Antonio Conte ha già allenato ai tempi della Juve, è svincolato dopo l'esperienza al Tottenham terminata con la finale di Champions contro il Liverpool: una sorta di usato sicuro, dunque, che ha portato sulle sue tracce diversi club, fra cui in Italia anche il Napoli che, sino a ieri, si diceva fosse addirittura in vantaggio su tutta la concorrenza tanto da potersi permettere di mettere in stand-by la chiusura dell'affare in attesa di una risposta da Icardi. Di oggi, invece, la notizia della visita dell'agente di Llorente, Frank Trimboli, nella sede dell'Inter. Un incontro che potrebbe portare così a nuove evoluzioni nelle prossime ore. Da capire se l'accelerazione dei nerazzurri e il rallentamento del Napoli siano legati a una apertura di Icardi al club partenopeo oppure no.