Inter, l'agente di Lautaro in sede per il rinnovo: sul piatto anche Bastoni e Ranocchia

LA VISITA

Il mercato dell'Inter è bloccato. Ne è convinto Antonio Conte che lo ha ribadito in più occasioni e al netto del clamoroso scambio di prestiti con la Roma tra Dzeko e Sanchez, la società nerazzurra sta progettando i rinnovi contrattuali di diversi giocatori. Il primo è sicuramente quello di Lautaro Martinez con l'agente del "Toro" per la terza volta avvistato nella sede nerazzurra negli ultimi giorni. Nei discorsi però si è parlato anche di Bastoni ed Eder.

Tullio Tinti non è passato inosservato in Viale della Liberazione, ma se la questione più spinosa - ovvero il rinnovo di Lautaro Martinez - è già stato affrontato più volte nelle ultime settimane, senza ancora arrivare a una soluzione, l'occasione è stata propizia per discutere della situazione contrattuale di altri due assistiti del manager: Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni.

Per l'ex capitano dell'Inter, l'agente ha portato un interessamento concreto di Parma e Torino già per questa sessione di mercato, visto il contratto in scadenza a giugno del difensore. Difficile che però possa partire non potendo cercare sul mercato altre soluzioni. Tinti ha poi voluto rassicurazioni sul futuro di Alessandro Bastoni, per il quale esiste da tempo una bozza di rinnovo contrattuale che però potrà essere firmata solo quando i problemi societari saranno passati.

Per l'occasione l'agente ha riproposto Eder, in uscita dal Jiangsu. Porte chiuse per l'attaccante italo-brasiliano.