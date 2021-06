Inter, l’agente di Hakimi e Lautaro: “L’unico sicuro di andar via è Achraf”

MERCATO

Alejandro Camano, procuratore dei due giocatori nerazzurri: “L’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto”

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dei suoi assistiti all’Inter al programma radiofonico argentino ‘Como te va?’: “Per ora, l’unico dei due che lascerà l’Inter è Hakimi. L’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già lo ha scelto - ha spiegato - Sulla questione Lautaro dobbiamo ancora lavorare”. Getty Images

"L’Inter è in una posizione forte con lui perché lo considera un campione e vuole trattenerlo. Se invece dovesse liberarsi di Lautaro non lo farebbe per poco. Non c’è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà lui. Ha 23 anni e la sua opinione è molto importante”, ha aggiunto parlando del Toro.

L’esterno marocchino è nel mirino del PSG e del Chelsea, che finora sono arrivati a offrire circa 60 milioni di euro di fronte a una richiesta nerazzurra di 80 milioni. Nessuna proposta ufficiale invece per Lautaro Martinez, sogno di Simeone per l’Atletico Madrid.

