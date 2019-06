Inter, l'agente di Lukaku: "Sogno difficile ma non impossibile"

25/06/2019

Avanti tutta per Romelu Lukaku . Nella giornata di oggi la dirigenza dell' Inter ha visto Federico Pastorello , agente che cura anche gli interessi dell'attaccante del Manchester United . Al termine dell'incontro nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione il procuratore ha fatto chiarezza spiegando le ragioni del faccia a faccia: "Abbiamo parlato di Vergani (attaccante delle giovanili che finirà al Sassuolo nell'affare Sensi). Lukaku? E' un sogno e come tale è difficile da raggiungere, ma niente è impossibile . L'Inter ci sta provando seriamente e lui ha espresso i suoi desideri. Vedremo più in là".

Il 26enne belga ha deciso di lasciare i Red Devils e ha manifestato, ai microfoni di SportMediaset, il suo apprezzamento per Antonio Conte. Lo United continua però a non abbassare le proprie pretese: vuole 75 milioni di sterline (84 milioni di euro) e non accetta contropartite tecniche. La sensazione, quindi, è che l'affare richiederà tempi abbastanza lunghi.



Discorso in parte differente per Lazaro, laterale destro dell'Hertha Berlino. Pastorello, intermediario della trattativa, spiega: "Ci sono possibilità che vesta la maglia nerazzurra, c'è distanza sulla valutazione economica ma speriamo di risolvere".