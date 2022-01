Inter, Kostic subito. E a giugno caccia a Frattesi e Scamacca

INTER

Marotta lo vorrebbe come sostituto di Perisic, si tratta con l'Eintracht Francoforte

Potrebbe arrivare un inatteso regalo a Simone Inzaghi negli ultimissimi giorni di mercato. Beppe Marotta ha infatti aperto i contatti con l'Eintracht Francoforte per provare a chiudere subito per Filip Kostic, esterno 29enne che l'ad nerazzurro avrebbe individuato come perfetto sostituto di Ivan Perisic, il cui contratto, che non sarà quasi certamente rinnovato, è in scadenza a giugno. La prima proposta dell'Inter, prestito con diritto di riscatto, è stata rifiutata dal club tedesco, ma il giocatore vuole fortemente i nerazzurri e sta provando a forzare la mano con l'Eintracht. Insomma, operazione non facile, ma trattativa ancora ampiamente aperta.

Nel frattempo gli uomini mercato interisti stanno già lavorando in prospettiva giugno. Beppe Marotta non ha nascosto di "seguire con attenzione" Scamacca e Frattesi, due giocatori considerati di grande prospettiva, ma immediatamente pronti, dall'Inter. Con il Sassuolo si sono già aperti i primi colloqui e, specie per il secondo, i nerazzurri sembrano in netto vantaggio sulla concorrenza.

Il discorso è però ancora prematuro, perché i neroverdi non hanno alcuna fretta di chiudere e attendono eventuali rilanci da altre squadre. Ma qualcosa si sta muovendo e in maniera decisamente concreta. Prima, però, c'è da chiudere ancora il mercato invernale con Kolarov che dovrebbe dare l'addio al calcio a fine mese (e liberare spazio per un nuovo ingaggio) e la situazione di Sensi da valutare dopo l'infortunio di Correa.