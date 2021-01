Inter, individuato il vice-Brozovic: al lavoro per l'ex Samp Torreira

MANOVRE NERAZZURRE

Antonio Conte ha provato Christian Eriksen da regista basso contro la Fiorentina, un esperimento che non deve aver convinto del tutto, visto che i nerazzurri sono alla caccia di un vice-Brozovic. Una soluzione low cost individuata in una vecchia conoscenza della Serie A, Lucas Torreira. L'ex Sampdoria, in prestito all'Atletico ma di proprietà dell'Arsenal, arriverebbe a Milano con la medesima formula. Getty Images

Secondo quanto riporta 'La Stampa' a firma Stefano Scacchi, "sulle sue tracce c’erano Lazio e Fiorentina. Adesso è entrato in lizza anche il Valencia. Ma l’Inter si sta muovendo con decisione nel tentativo di strappare un prestito di Torreira che rappresenterebbe un’alternativa a Marcelo Brozovic nel ruolo di direttore d’orchestra nerazzurro“.

L'operazione potrebbe essere agevolata dal fatto che il 24enne uruguaiano sperava senza dubbio in maggiore fortuna e considerazione all'Atletico Madrid, dove è sbarcato a ottobre in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto: solo 7 presenze e un gol il suo modesto ruolino di marcia. Per Conte, se l'operazione andrà in porto, un calciatore già pronto e che conosce il nostro campionato, visto che è cresciuto calcisticamente nel nostro paese, dove ha vestito le maglie di Pescara e Sampdoria.