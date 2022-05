Inter: incontro con Perisic per il rinnovo, poi assalto a Dybala

MANOVRE NERAZZURRE

Previsto per martedì un summit a 360 gradi tra Inzaghi e la dirigenza, sul tavolo anche il probabile prolungamento del tecnico

Il futuro inizia oggi. Dopo la grande delusione per il mancato Tripletino interista, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Simone Inzaghi iniziano già a pianificare le strategie in vista della prossima stagione: domani è in programma un summit a 360 gradi tra la dirigenza e il tecnico, che prolungherà il suo contratto fino al 2024, in cui si parlerà anche tanto di mercato, ma prima è previsto un incontro con gli agenti di Perisic per parlare del rinnovo del croato, in scadenza il 30 giugno 2022.

Quello di oggi sarà il quarto meeting tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti del centrocampista, che negli scorsi incontri aveva chiesto alla società nerazzurra un biennale da 6 milioni di euro a stagione (contro i 4 attuali). Una richiesta che aveva trovato l’Inter un po’ fredda soprattutto per l’età del giocatore (33), ma dopo la grande stagione del croato (10 gol e 9 assist), sulle cui tracce ci sono Juve e Chelsea, l’offerta dei nerazzurri potrebbe alzarsi. Nell’ultimo incontro di maggio la società aveva chiesto al giocatore di attendere la fine della stagione per discutere meglio la faccenda e per provare ad assecondare le sue richieste (provocando lo sfogo in diretta di Perisic) e adesso il momento è arrivato: dall’incontro di oggi si capirà se le parti si verranno incontro per proseguire la propria avventura insieme oppure si diranno addio.

Definita la situazione Perisic, sarà il momento di pianificare il mercato. Al momento non è prevista alcuna rivoluzione, ma probabilmente bisognerà vendere almeno un pezzo pregiato e tra i big sacrificabili ce ne sarebbero due più di tutti: Bastoni (piace a Tottenham e City) e Dumfries (con Perisic che verrebbe dirottato a destra e con uno tra Cambiaso e Parisi a sinistra).

In entrata Asllani è il nome in pole position per il ruolo di vice-Brozovic, mentre si continua a monitorare la situazione di Mkhitaryan, che non ha ancora rinnovato con la Roma e chiede 2 milioni alla firma e un biennale da 4 milioni a stagione (richieste che l’Inter avrebbe accolto, come già fatto sapere all’entourage del giocatore).

Ma il vero obiettivo del mercato resta comunque Paulo Dybala, che lascerà la Juve e formerebbe una coppia da sogno con Lautaro Martinez. La trattativa è nella mani di Marotta e secondo il Corriere della Sera sarebbe in dirittura di arrivo: Zhang avrebbe infatti autorizzato l’extrabudget per accontentare i desiderati della Joya e l’argentino – assicura il quotidiano – potrebbe essere annunciato nel giro di dieci giorni.

