Inter: il mercato low-cost prosegue con Darmian

INTER

Non è certo il nome che infiamma la fantasia della tifoseria interista ma è sicuramente un giocatore funzionale alla causa e, soprattutto, al 3-5-2 di Antonio Conte: Matteo Darmian, classe '90, esterno destro a tutta fascia, sarà il prossimo acquisto low-cost dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti deciso di onorare l'accordo verbale raggiunto lo scorso gennaio con il Parma e verserà così nelle casse degli emiliani una cifra tra i 2.5 e i 3 milioni di euro. Darmian, che proprio con l'Italia di Conte seppe mostrare il meglio di sè, arriva in nerazzurro dopo una stagione in Emilia con 33 presenze in campionato (con un gol al Brescia) e una in Coppa Italia.

Con Kolarov e Darmian, l'Inter ha così sistemato i tasselli sulle due fasce. Ora Conte attende Vidal che nel weekend dovrebbe definitivamente risolvere il suo rapporto con il Barcellona per poi riabbracciare finalmente il suo ex allenatore. Detto questo, il mercato nerazzurro proseguirà secondo la linea dettata dalla proprietà, prima vendere e poi comprare. Solo dopo la definizione del futuro di Perisic (e di Brozovic) con il Bayern potrà essere eventualmente programmato l'assalto al centrocampista prescelto da Conte, vale a dire Kantè. Ma l'operazione, o meglio il tentativo, non è affatto scontata: senza il tesoretto delle cessioni sono infatti al momento da escludere altre entrate. Anche per quanto riguarda la punta da affiancare a Lukaku, Lautaro e Sanchez (Esposito, al momento il quarto attaccante, è sempre quanto mai probabile che parta in prestito). Soldi da investire potrebbero arrivare da Skriniar, ma lo slovacco (esattamente come Brozovic) non intende lasciare Milano. E, cosa più importante, sino in Viale della Liberazione non è arrivata l'offerta tanto attesa.