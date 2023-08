Inter, Gosens verso l'Union Berlino poi assalto a Carlos Augusto

MOSSE NERAZZURRE

Il club nerazzurro ha accettato l'offerta dei tedeschi per l'esterno. Dopo la partenza, tutto sul brasiliano del Monza

© Getty Images Robin Gosens è vicino all'addio all'Inter. Dopo settimane di stallo, infatti l'Union Berlino si è rifatto avanti per l'esterno sinistro, avanzando un'offerta che l'Inter ha accettato, con una cessione a titolo definitivo che potrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro. Ora parola al giocatore, scontento del poco spazio avuto in nerazzurro. In caso di partenza del tedesco, il club nerazzurro è pronto a dare l'assalto e a chiudere per il brasiliano Carlos Augusto del Monza, obiettivo anche della Juventus, considerato ideale per il gioco di Simone Inzaghi.

Vedi anche inter Inter-Samardzic, piccolo riavvicinamento: l'entourage disposto a ricucire

Per Gosens si era fatto avanti prima il Bayer Leverkusen e poi il Wolfsburg che aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il giocatore aveva fatto sapere di gradire la destinazione Bundesliga ma la proposta non aveva convinto i nerazzurri. Ora il ritorno su Gosens dell'Union Berlino, che potrebbe essere la soluzione definitiva. A quel punto l'Inter è pronta a riprendere i contatti con il Monza per Carlos Augusto e portare in nerazzurro l'ex Corinthians alle stesse cifre di quelle con l'Union Berlino.