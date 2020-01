Inter, filtra ottimismo per Eriksen: fumata bianca vicina

FASE CALDA

Christian Eriksen è a un passo dal vestire la maglia dell'Inter. L'accordo con il fuoriclasse del Tottenham, in scadenza con gli Spurs a giugno e quindi libero di trattare il proprio futuro, è stato trovato e dall'entourage del giocatore filtra ottimismo circa la fumata bianca da raggiungere velocemente. La distanza tra Inter e Tottenham è minima e la presenza a Milano dell'agente del giocatore è chiaro segnale che la trattativa è agli sgoccioli. Inter: avanti tutta su Eriksen-Giroud

La cena milanese tra l'agente Schoots e l'ad nerazzurro Marotta è servita alle parti per mettere nero su bianco gli accordi già raggiunti da qualche giorno. Lato giocatore, visto anche che non sono arrivati clamorosi rilanci da grandi club europei negli ultimi giorni, la situazione è piuttosto chiara e la volontà di Eriksen di vestire di nerazzurro è ormai un dato di fatto. Resta da trovare l'accordo col Tottenham, che al contrario spera sempre in un rilancio per incassare più della cifra messa sul piatto dall'Inter. La differenza è minima e come raccolto da SportMediaset.it in queste ore, l'ottimismo regna. Per il danese contratto di cinque anni da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus, per arrivare alla doppia cifra comodamente.

Il Tottenham dicevamo. Gli Spurs chiedono almeno 20 milioni di euro per liberare Eriksen con sei mesi di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. L'Inter da subito ha messo sul piatto esattamente la metà, spingendosi poi verso i 15 milioni di euro bonus inclusi per avvicinarsi ai londinesi che, di contro, non hanno registrato spostamenti dalla propria posizione. L'accordo probabilmente si troverà nel mezzo e l'Inter potrà aumentare leggermente l'offerta utilizzando il tesoretto della prossima cessione di Gabigol.