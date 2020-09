Inter, ufficiale Kolarov: nuovo rinforzo per Conte

In casa Inter è il giorno di Aleksandar Kolarov. Dopo aver completato le visite mediche di rito presso la clinica Humanitas, il terzino serbo è arrivato nella sede nerazzurra intorno alle 12.30 dove ha messo nero su bianco all'accordo con i nerazzurri. L'ex Lazio e Roma ha firmato per un anno con opzione per il secondo a 3 milioni netti a stagione: al club capitolino va un indennizzo di un milione e mezzo più un massimo di 500mila euro in bonus.