Inter, ecco Godin: adesso è ufficiale

01/07/2019

E ancora: "Serve la storia, per essere competitivi. Diego Roberto Godin Leal di storia e di storie ne ha scritte parecchie. A partire da Rosario, Uruguay, città in cui è nato il 16 febbraio 1986. Una carriera verso l'alto, in tutti i sensi: dai 186 centimetri di statura alla scalata nel calcio europeo. Le giovanili a Montevideo, nel Defensor Sporting. Poi tre stagioni al Cerro, squadra della capitale uruguaiana. Il passaggio al Nacional nel 2006/2007, prima di spiccare il volo verso l'Europa, al Villarreal. Nel 2010 il trasferimento all'Atletico Madrid. Una continua ricerca dell'alto, anche in campo, in ogni partita: il primo ad arrivare su ogni pallone in cielo. A Madrid Godin è diventato punto di riferimento assoluto: per la difesa dei Colchoneros e per tutti i tifosi. Leader, trascinatore, esempio. Una Liga (2013-2014) con il gol decisivo, di testa ovviamente, nell'ultima giornata a Barcellona. Una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, tre Supercoppe Europee, due Europa League. Con l'Uruguay sta continuando a scrivere pagine di storia della Nazionale Celeste, con cui ha disputato 131 partite, segnando 8 gol, e con cui ha sollevato la Copa America 2011. Diego Godin è per tutti il 'jefe de la defensa': ora porterà le sue doti, la sua esperienza, la sua 'garra' al sevizio della Milano nerazzurra. In bocca al lupo per la sua nuova avventura all'Inter, #WelcomeDiego!".

GODIN: "ALL'INTER PER VINCERE"

"Sono venuto all'Inter per vincere, per dare il massimo, per dare tutto me stesso: anima e corpo, dentro e fuori dal campo". Diego Godin ha le idee chiare, chiarissime, su quello che sarà il suo nuovo percorso: il difensore uruguaiano, classe '86, ha firmato con l'Inter un contratto fino al 2022. E nel giorno dell'annuncio, ecco le sue prime parole rilasciate a Inter TV: "Per me inizia una nuova sfida e una nuova esperienza. L'Inter è una grandissima squadra, molto importante, tra le più grandi in Europa. Ho tantissima voglia di continuare a competere ad alti livelli, di continuare a dare il massimo dentro e fuori dal campo per aiutare questa grandissima squadra a raggiungere obiettivi importanti".



Nell'avvicinamento ai colori nerazzurri sono arrivati i consigli di due connazionali di Godin: Alvaro Recoba e Matias Vecino. Il neoacquisto spiega: "Ho parlato con entrambi, soprattutto con Matias, che è un mio compagno di nazionale. Mi ha parlato molto bene della squadra, della città e soprattutto delle ambizioni del club in queste stagioni, di quelli che sono gli obiettivi. Ho tantissima voglia di cominciare e avere già un amico dentro lo spogliatoio per me è molto importante: sicuramente mi aiuterà a conoscere i compagni".



Dopo le esperienze in Uruguay e in Spagna, Godin sbarca nel campionato italiano: "È un'esperienza che conoscerò giocando, ma è un calcio che seguo sin da piccolo, visto che in Uruguay si vede tanto il calcio italiano. Ho tante aspettative e grande entusiasmo. Non vedo l'ora, la Serie A mi attrae, sarà una grande sfida. Arrivo con grande voglia e questo mi aiuterà di sicuro a rendere tutto più bello. Cercherò di dare il massimo dentro e fuori dal campo per aiutare la squadra e i miei compagni".



"Ho scelto l'Inter perché è un grandissimo club, una grande squadra, con tantissima storia. Ha grande ambizione e voglia di raggiungere traguardi importanti. Io proverò a dare il mio apporto, a dare tutto dentro e fuori dal campo: proverò ad aiutare i miei compagni e ad aiutare il club per raggiungere traguardi importanti. Ho scelto l'Inter perché ha un progetto sportivo ambizioso, vuole tornare a vincere ed è una grandissima squadra in Europa e a livello mondiale".