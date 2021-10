Inter, è l’ora dei rinnovi: dopo Lautaro Barella e Brozovic

RINNOVI

La firma dell’azzurro dovrebbe arrivare prima del derby, nel futuro anche la fascia di capitano. Il discorso col croato dovrebbe chiudersi entro Natale

Ieri Lautaro, nei prossimi giorni Barella e poi Brozovic: l’Inter blinda i suoi gioielli. Il Toro ha prolungato il suo contratto fino al 2026 andando a guadagnare 6 milioni netti a stagione, la stessa cifra che percepirà Barella nella sua ultima stagione. Per il centrocampista azzurro, rivela infatti La Gazzetta dello Sport, è ormai tutto fatto: firmerà, probabilmente prima del derby, un accordo a salire fino al 2026 con una base da 4,5 milioni netti e nel suo futuro c’è anche possibilità molto concreta di ereditare la fascia di capitano da Handanovic. Getty Images

Un chiaro messaggio della proprietà, che alle parole di ieri di Steven Zhang fa seguire i fatti e in un periodo storico in cui i rinnovi risultano così complicati blinda i suoi top player. Tra loro c’è anche Brozovic, per cui a breve è previsto un incontro tra la dirigenza, il papà del croato e l'avvocato di fiducia. In casa nerazzurra c’è fiducia, il club è convinto che il ritardo nel rinnovo sia dovuto ai continui cambi d'agente e conta di poter chiudere ogni discorso entro Natale. Piuttosto verosimile che l'Inter proponga anche a lui la stessa base contrattuale di Barella, ovvero 4,5 milioni netti a salire, però fino al 2025.

