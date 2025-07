Inter, è il giorno di Lookman: incontro con l'Atalanta e nuova offerta

In ogni caso Marotta proverà a convincere i Percassi, senza forzare più di tanto la mano e lasciandosi, come detto, due o tre giorni di margine. Dopo, se Lookman non sarà arrivato, si cercherà un altro profilo che possa rinfornzare l'attacco di Chivu. Difficile immaginarsi cosa accadrà oggi. L'Atalanta in fondo è in qualche modo rassegnata all'addio di Lookman ed è già pronta a sostituirlo con Chiesa, finito però nel mirino anche del Napoli. Ma i bergamaschi sono da sempre una bottega costosa e una controparte complicata. Tanto più in un'estate in cui hanno già fatto cassa con Retegui e non hanno certamente bisogno di vendere. L'incontro, però, sarà importante e servirà, soprattutto all'Inter, per capire se vi sia margine per trovare una quadra. Non un dentro o fuori, ma quasi. Marotta ci proverà, a Luca Percassi la scelta.