Inter, è Balogun il primo della lista: chieste informazioni all'Arsenal

Dato che un derby di mercato tira l'altro e che l'Inter, causa Lukaku, è costretta a rivedere tutti i suoi piani, il primo nome nella lista dei nerazzurri per l'attacco è Folarin Balogun, non a caso uno dei tanti attaccanti accostati al Milan in questi giorni. Immediatamente dopo aver visto naufragare la trattativa che avrebbe dovuto riportare Big Rom a Milano, i nerazzurri si sono mossi con l'Arsenal chiedendo per il momento solo informazioni sul giocatore. Balogun, reduce da una stagione notevole con il Reims, dove era in prestito, sarebbe tecnicamente il profilo ideale per completare l'attacco di Simone Inzaghi, ma il suo costo, circa 40 milioni, è piuttosto alto anche se proprio quella cifra era stata destinata dai nerazzurri all'acquisto di Lukaku.