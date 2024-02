Inter, Dumfries ci ripensa: si torna a trattare per il rinnovo

INTER

Entourage del giocatore e dirigenza di nuovo al lavoro: l'obiettivo è prolungare oltre il 2025

Si aprono nuovi spiragli per il rinnovo di contratto tra l'Inter e Denzel Dumfries. Poco prima di Natale la trattativa tra l'esterno olandese, in scadenza nel 2025, e il club nerazzurro si era interrotta a causa della distanza tra domanda e offerta: la società proponeva 4 milioni netti più bonus, a salire, lui ne chiedeva 5,5. Non sembravano esserci margini di negoziazione, considerando anche la rigida politica degli stipendi portata avanti dai nerazzurri, ma ora qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Dumfries avrebbe avuto modo di ragionare sul suo futuro, di sondare il terreno e di convincersi della possibilità di rimanere in un contesto che gli consentirebbe di continuare a giocare ad altissimi livelli, per altro in una città che ama e con un gruppo molto affiatato.

Proprio per questo sono ripresi i contatti tra il suo entourage e la dirigenza dell'Inter, che è ben disposta a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, anche considerando che l'alternativa sarebbe cercare acquirenti in estate, oltre naturalmente a un sostituto, cosa tutt'altro che semplice.

Nelle ultime settimane Dumfries ha perso il ruolo di titolare della fascia destra, dopo gli acciacchi fisici che lo avevano colpito tra fine novembre e inizio dicembre, ma in questa stagione è comunque riuscito a mettere a referto 3 gol e 5 assist in 23 presenze tra tutte le competizioni. In quasi tre stagioni in nerazzurro il suo score dice 119 presenze e 10 gol.