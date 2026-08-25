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Asllani, spiragli arabi per l'Inter? L'Al Jazira vuole l'albanese, contatti in corso

Il club di Abu Dhabi fortemente interessato al giocatore in uscita dai nerazzurri

25 Ago 2026 - 12:16
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Spiraglio arabo per l'Inter sul fronte Asllani? L'albanese, rientrato alla base dopo i prestiti prima al Torino dall'agosto 2025 a gennaio 2026 (16 presenze) e poi al Besiktas fino a giugno (17 presenze e due gol), non rientra nei piani di Cristian Chivu e l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di trovargli una sistemazione prima della fine della sessione del mercato. Pista subito raffreddata quella che portava al Monza, ora invece ecco che si apre una strada all'estero. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle tracce del centrocampista classe 2002 c'è l'Al Jazira, che avrebbe già avviato i contatti con l'Inter per avere il giocatore in prestito. Dal canto suo il club nerazzurro vuole una cessione a titolo definitivo. Asllani viene valutato intorno ai 10-12 milioni. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.

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