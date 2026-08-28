Colpo del Como: arriva il difensore Ettore Broggian

Acquisto in prospettiva del Como che si è assicurato il difensore Ettore Broggian. "Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo del difensore italiano Ettore Broggian dal LR Vicenza - si legge -. Nato nel 2008, Broggian è cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, collezionando oltre 50 presenze nella Primavera 2. Ha esordito in prima squadra contro l'AlbinoLeffe nell'ottobre del 2025 e ha poi disputato tre partite tra Serie C e Coppa Italia Serie C. Difensore rapido e versatile, in grado di giocare su entrambe le fasce, Broggian si unisce alla squadra Primavera di Gianluca Falsini per la prima stagione del club in Primavera 1 e UEFA Youth League".