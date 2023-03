Rinnovi Inter: svolta de Vrij, fatta per Calhanoglu, c'è distanza per Bastoni

manovre nerazzurre

Biennale per l'olandese, il turco prolunga fino al 2027. Resta l'ottimismo per il difensore, passi avanti anche per Dzeko

Poker di rinnovi in vista per l'Inter, tra accordi già trovati o a un passo dalla fumata bianca e situazioni più spinose sulle quali, comunque, la società nerazzurra è al lavoro e resta ottimista. Parliamo di Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko che sono destinati a restare a Milano nelle prossime stagione, pedine sulle quali il club punta a prescindere dal futuro della guida tecnica viste le voci su Antonio Conte se Simone Inzaghi fallisse l'accesso alla prossima Champions League.

DE VRIJ IN SCADENZA, QUASI FATTA PER IL NUOVO CONTRATTO La svolta delle ultime ore si è registrata attorno al nome di Stefan de Vrij, in scadenza a giugno. Il centrale olandese è a un passo dal firmare il prolungamento fino al 2025 con ingaggio confermato da 4 milioni di euro netti a stagione: un contratto piuttosto pesante dal punto di vista economico e per questo "limitato" a due anni. Un biennale alle stesse cifre che può andare bene per il giocatore - nonostante qualche voce proveniente dalla Premier League - che vede la conferma dello stipendio, in ottica Inter stona un po' di più perché è vero che si tratta di un impegno non a lungo termine ma non bisogna scordare che de Vrij, classe 1992, è stato dato più volte come sicuro partente anche perché scalzato nelle gerarchie da Acerbi.

RINNOVI INTER, ANCORA DISTANZA PER BASTONI C'è invece ancora da lavorare per il rinnovo di Alessandro Bastoni, che scade tra un anno, ma è questione ugualmente urgente per poter prendere una decisione entro questa estate: col prolungamento ci sarebbe un problema in meno in difesa, con la fumata nera si dovrebbe procedere a immediata cessione (per poi trovarne il sostituto) per evitare di perderlo a zero nel 2024. Al momento l'offerta nerazzurra tra fisso e bonus si avvicina ai 5 milioni ma il difensore invece parte da una base di 6, c'è dunque una certa distanza che per la dirigenza nerazzurra spera e crede di limare nei prossimi incontri. Sulla durata del nuovo accordo, invece, c'è totale gradimento: sarebbe fino al 2027.

RINNOVI INTER, PER CALHANOGLU SI ATTENDE L'ANNUNCIO Il 2027 sarà anche la nuova data di scadenza del contratto di Hakan Calhanoglu, per il quale in pratica si attende solo l'annuncio. Il centrocampista turco, che attualmente ha un contratto con l'Inter fino al 2024, prolungherà di tre anni con uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione.

RINNOVI INTER, PASSI AVANTI PER DZEKO Anche il fronte Dzeko registra novità, sebbene non ancora del tutto decisive. L'Inter è riuscita a far accettare all'agente del bosniaco un accordo di un solo anno (magari potrà essere inserita una opzione di rinnovo a favore del club) a fronte della iniziale richiesta di un biennale ma resta da discutere sull'ingaggio. La richiesta della punta è di 5 milioni di euro, i nerazzurri non vogliono spingersi su certe cifre per un 37enne.

