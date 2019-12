Inter: Conte all'ultima curva, poi l'assalto a Vidal

Prima il Genoa, per restare agganciati alla Juve e chiudere l'anno in testa al campionato. Poi l'assalto al Barcellona per Vidal. Antonio Conte chiede l'ultimo sforzo alla sua Inter, imbottita di giovani per l'ultima gara a San Siro del 2019, e aspetta aiuti da Beppe Marotta per rinforzare la rosa a gennaio e continuare la rincorsa allo scudetto e all'Europa League. Una rincorsa che, va da sè, passa per le mosse dell'ad nerazzurro, in queste ore in forte pressing con i blaugrana per il centrocampista cileno.