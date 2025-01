Inter, caccia all'esterno: in pole Zalewski ma c'è il Marsiglia. Biraghi l'altro nome

Un'altra uscita in casa Inter dopo quella di Tomas Palacios, direzione Monza in prestito secco. Anche Tajon Buchanan si prepara infatti a salutare il club nerazzurro per approdare in Spagna al Villarreal, che ha vinto la concorrenza di Torino, Fiorentina e Ajax. Operazione in prestito con diritto di riscatto (operazione da 14-15 milioni di euro bonus inclusi) e ingaggio interamente pagato dalla squadra della Liga fino a giugno. E ora la dirigenza nerazzurra è già al lavoro per regalare a Simone Inzaghi un altro esterno, ma si ragiona soltanto in termine di prestiti. Il primo nome è quello di Nicola Zalewski della Roma, in scadenza di contratto a giugno: per l'arrivo in nerazzurro in prestito dovrà prima rinnovare con i giallorossi. Ma sul giocatore è forte il pressing del Marsiglia: previsto un incontro tra il suo agente e la Roma, che chiede 5 milioni per lasciarlo partire.