Inter, Bisseck vuole i Mondiali 2026 e pensa ad andare via a gennaio

Il difensore tedesco ha trovato poco spazio con Chivu, si possono riaprire le porte della Premier League
Riavvolgiamo il nastro a poco più di due mesi fa: l'Inghilterra bussa forte alla porta di Yann Bisseck, il Crystal Palace offre 32 milioni di euro all'Inter per avere il difensore tedesco. Il quale, dopo qualche ora di riflessione, pur tentato dalla titolarità e dal fascino della Premier League, sceglie di restare a Milano, anche perché i nerazzurri avevano fatto intendere di non voler scendere sotto i 40 milioni per dare via libera alla cessione.
Oggi, a metà ottobre e con soli 157' giocati (due le presenze totali, una in Serie A e una in Champions League), il classe 2000 starebbe avendo qualche ripensamento visto che, sia dall'Inghilterra (The Sun) che dalla Germania (Bild), parlano della sua volontà di partire già a gennaio per non rischiare di perdere i Mondiali 2026.
Un problema doppio per l'Inter perché da un lato obbligherebbe il club a cercare un sostituto in una sessione di mercato da sempre complicata per acquisti di un certo tipo e dall'altro è chiaro che il Crystal Palace riproverebbe l'affondo ma a cifre inferiori a quelle estive: si parla di circa 25 milioni di euro. Oltretutto Bisseck proprio ieri, nell'amichevole con l'Atletico Madrid, ha trovato il gol evitando - almeno contando i tempi regolamentari - la sconfitta: che per lui sia la svolta?