Inter, Bisseck vuole i Mondiali 2026 e pensa ad andare via a gennaio

Oggi, a metà ottobre e con soli 157' giocati (due le presenze totali, una in Serie A e una in Champions League), il classe 2000 starebbe avendo qualche ripensamento visto che, sia dall'Inghilterra (The Sun) che dalla Germania (Bild), parlano della sua volontà di partire già a gennaio per non rischiare di perdere i Mondiali 2026.