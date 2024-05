Inter, Bento allo scoperto: "Felice delle voci, ma ancora niente di chiuso"

MERCATO

Il 24enne portiere dell’Athletico Paranaense e della nazionale brasiliana: "Spero di poter imparare più cose possibili qui per raggiungere cose ancora più grandi"

Il primo regalo per lo scudetto della seconda stella dell'Inter sarà Bento Krepski, portiere 24enne dell'Athletico Paranaense e della nazionale brasiliana (fa parte dei convocati per la Copa America) entrato fortemente nelle orbite di mercato dei campioni d’Italia. La 'conferma' arriva direttamente dalle parole dell'estremo difensore, che nel corso di un'intervista a Trétis, pur cercando di non sbottonarsi, ha dato qualche indizio sul proprio suo futuro: "Sono contento che il mio nome sia legato all’Inter, però al momento non c’è niente di chiuso. È solo speculazione", ha dichiarato.

Sono concentrato qui all'Athletic, a dare il mio meglio perché è qui che ho conquistato tutto giocando. Spero di fare il mio meglio qui, di poter imparare quante più cose possibili per raggiungere cose ancora più grandi" ha aggiunto Bento prima di farsi sfuggire una frase che fa pensare a un prossimo passaggio del testimone: "E se mi capiterà di andare via, sono sicuro che Linck (secondo portiere del club di Curitiba, ndr) farà un ottimo lavoro".

Bento, che oltre ad essere un ottimo portiere ha il passaporto comunitario, è da tempo in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio per occupare il posto che dovrebbe lasciare Emil Audero e ha già detto sì al club nerazzurro. L'Athletico Paranaense ha deciso di rinunciare alla clausola rescissoria di 60 milioni e di accontentarsi di 20 milioni, ma l'Inter vorrebbe abbassare ancora il prezzo e per questo l'operazione non può ancora dirsi chiusa. Nei piani dei nerazzurri l'idea è quella di fargli fare un anno da secondo di Sommer e poi regalargli una maglia da titolare nella stagione 2025-26.

