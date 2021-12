Inter-Barça, clamoroso scambio: De Jong a Milano, Sanchez in Catalogna

DALLA SPAGNA

Secondo il catalano Sport manca solo l'ok del tecnico blaugrana Xavi

Bomba di mercato dalla Spagna: secondo il quotidiano catalano Sport, Inter e Barcellona sarebbero vicini a uno scambio di prestiti per gennaio. A Milano arriverebbe Luuk De Jong, mentre in Catalogna finirebbe Alexis Sanchez, con il benestare del Siviglia proprietario del cartellino dell'olandese. Mancherebbe solo l'ok del tecnico catalano Xavi per concludere l'affare. Getty Images

L'ottima gara contro il Cagliari e le parole al miele di Simone Inzaghi a fine match ("E’ stato bravissimo, è un grande professionista. Lavora molto bene durante la settimana e in ogni allenamento cerca sempre di dimostrarmi che vuole più spazio. Ha fatto un gol importantissimo, quando l’ho chiamato in causa ha sempre dato ottime risposte. Tutti sappiamo il valore di Alexis, non lo scopriamo di certo oggi: può farti vincere le partite da un momento all’altro") non dovrebbero cambiare il futuro di Sanchez, sempre più vicino a un clamoroso ritorno al Barcellona dopo 7 stagioni.



La clamorosa operazione nascerebbe dalla necessità del Barça di liberarsi di Luuk De Jong, preso in prestito all'ultimo secondo dal Siviglia per riempire il vuoto lasciato dall'addio di Griezmamn. L'attaccante olandese, per caratteristiche, non piace a Xavi e non si adatta al suo gioco, mentre Inzaghi avrebbe così a disposizione davvero un vice-Dzeko. In Catalogna, dove ha lasciato ottimi ricordi (141 gare con 47 gol e 35 assist in tre stagioni), Sanchez ritroverebbe in panchina l'ex compagno di tante battaglie e un modo di giocare più congeniale alle sue caratteristiche.